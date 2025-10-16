Acciones FBCyL orientadas a erradicar comportamientos violentos de público y acompañantes

La Federación de Baloncesto de Castilla y León siempre ha estado muy sensibilizada con cualquier acto de desconsideración o falta de respeto en el entorno del baloncesto. Los comportamientos inadecuados desde la grada están proliferando en los últimos años, hasta convertirse en uno de loslos mayores problemas que acecha a nuestro deporte lo que nos ha obligado a adoptar una serie de medidas: mensajes de sensibilización en audio y llamando a un comportamiento cívico antes de los partidos de F4, equipos posando con pancartas donde se repetía este mensaje o la inclusión del slogan “juguemos sin faltas de respeto” en parte trasera de camisetas arbitrales en algunos eventos de promoción.

Coincidiendo con el inicio de esta temporada 2025/26 se han adoptado una serie de medidas que vienen a complementar las anteriormente descritas como la comunicación en canales FBCyL (redes sociales y web) y remitido a todos los clubes carta abierta aludiendo a este asunto; reunión telemática del Juez Único del Comité de Competición de FBCyL con colectivo arbitral informando de algunas modificaciones normativas relevantes; reunión telemática del Juez Único del Comité de Competición de FBCyL con los clubes donde se informó de algunos cambios normativos recogidos en el Régimen Disciplinario aprobado en Asamblea General; y publicación de un protocolo por parte del CTA.

"Estamos convencidos de que la Federación de Baloncesto de Castilla y León, por si sola, no puede acabar con esta lacra y que modificar esta forma de actuar inconcebible de algunos o alejar a estas personas del baloncesto es un objetivo que compartimos con clubes, entrenadores y público cuyo comportamiento es normal (afortunadamente aún son la mayoría)", explican desde la FBCyL.