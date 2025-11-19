La Aldehuela acoge un partido del Campeonato de España de selecciones autonómicas M17

Las selecciones de Castilla y León y de Andalucía de rugby M17 se verán las caras este fin de semana. El domingo, a partir de las 12 horas, La Aldehuela acogerá el choque entre ambos conjuntos en el Campeonato de España de selecciones autonómicas.

La cita cuenta con la organización del Salamanca Rugby Club, del Ayuntamiento de Salamanca y de la Federación Española de Rugby.

La M17 femenina no será la única selección de Castilla y León que juegue en Salamanca a corto plazo. En el mes de enero, las selecciones regionales masculinas M16 y M18 también estarán presentes en La Aldehuela.