Álvaro Carretero, David Egido y Jaime Camps renuevan con el BM Salamanca

El equipo charro jugará este viernes su primer amistoso ante BM Zamora

Álvaro Carretero
Álvaro Carretero | FOTO SALAMANCA24HORAS.COM

El Balonmano Salamanca sigue confirmando piezas para la próxima temporada. En este nuevo turno de renovaciones, el club charro ha oficializado a Álvaro Carretero, David Egido y Jaime Camps.

Además, los ‘hombres de negro’ jugarán este viernes su primer partido de pretemporada. Los de Martín Rechimón se verán las caras, a las 20 horas, en el pabellón Ángel Nieto ante el anfitrión BM Zamora.

