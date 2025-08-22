Álvaro Carretero, David Egido y Jaime Camps renuevan con el BM Salamanca
El equipo charro jugará este viernes su primer amistoso ante BM Zamora
El Balonmano Salamanca sigue confirmando piezas para la próxima temporada. En este nuevo turno de renovaciones, el club charro ha oficializado a Álvaro Carretero, David Egido y Jaime Camps.
Además, los ‘hombres de negro’ jugarán este viernes su primer partido de pretemporada. Los de Martín Rechimón se verán las caras, a las 20 horas, en el pabellón Ángel Nieto ante el anfitrión BM Zamora.
