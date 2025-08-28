Álvaro Gómez: “Somos un Unionistas con la gente muy disciplinada”
El salmantino se adapta al nuevo sistema de Oriol Riera sin extremos y se pone al servicio del equipo
Álvaro Gómez ya vela armas para el arranque de la Primera RFEF. El salmantino vio puerta en pretemporada ante el Guijuelo y vuelve a ponerse al servicio del equipo, como siempre. El nuevo esquema de Oriol Riera deja a Unionistas sin extremos, pero Álvaro Gómez puede actuar en otras posiciones y dará el máximo para estar en el terreno de juego.
Fin a la pretemporada. ¿Cómo la valora? “Ha sido ascendente. Adaptandonos a la idea del entrenador y ahora, este último partido, nos deja muy buenas sensaciones”.
Aratz Olaizola ha sido la estrella. “Hemos ido con fatiga en los partidos, que era lo que buscaban. Así tenemos esa sensación de final de partido que se tiene para tomar buenas decisiones”.
Un Unionistas con piernas. “Somos un Unionistas con la gente muy disciplinada y sabemos que hay tener piernas y apretar. Seremos un equipo muy intenso. Hay que ser sólidos atrás”.
Al equipo le cuesta tener el balón y progresar. “Con balón, a crecer y con nuestra idea de juego. Empezamos con problemas en salida de balón, pero ahora encontramos mejor tercer hombre y carriles. El equipo es muy joven e irá a más”.
Esquema 1-5-3-2. “Es lo último que hemos visto con línea de tres, carriles altos en intervalos y mucha gente dentro para poder asociarnos y progresar”.
¿Qué le pasa por la cabeza a un extremo cuando no existe su posición en el esquema? “Tú ya me conoces y yo me adapto a todo. Me da igual jugar de carril, dentro, arriba… entendiendo lo que quiere el míster y los patrones de movimientos de cada posición. Si queremos jugar aquí tenemos que ser inteligentes y apretar mucho”.
¿Dónde se colocaría ahora mismo en el campo? “Puedo adaptarme bien a varias posiciones. Hace un par de años, en momento defensivo con Ponz, nos metíamos línea de cinco con carril alto y me fusionaba bien para crecer luego alto. Y con tres en el medio, que hay que hacer mucha repetición de esfuerzo, me puedo adaptar bien”.
¿Cómo ve la Primera RFEF? “Intento ver un poco fútbol de todas las categorías para ver qué hacemos bien nosotros y qué hace bien el resto. Todavía queda por ver este año cómo se va a desenvolver, pero está claro que tiene mucho nivel. Hay que estar atento a la transición y el balón parado, que dará el 33 o 36% de goles. Y las transiciones más o menos igual. El juego posicional da menos puntos. Osasuna Promesas va a ir a disputas, segundas jugadas y balón parado”.
¿Cuál es el objetivo de Unionistas? “A día de hoy es la permanencia y luego a partir de ahí, mirar hacia arriba. Tenemos que tener el foco donde lo tenemos que poner. A mí me encantaría soñar, pero primero hay que hacer lo importante que es salvarse”.
