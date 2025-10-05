Antonio Fraile y Gema Martín Borgas se imponen en la Carrera Salamanca Ciudad Universitaria

Imagen de la IX CARRERA SALAMANCA CIUDAD UNIVERSITARIA
Imagen de la IX CARRERA SALAMANCA CIUDAD UNIVERSITARIA

La Universidad de Salamanca, a través de su Servicio de Educación Física y Deportes, celebró su IX edición de la Carrera Popular Salamanca Ciudad Universitaria. La jornada comenzó a las 11:00h con la carrera absoluta, dándose el pistoletazo de salida a todos los participantes, los cuales completaron un circuito de 10km con salida y llegada en el Complejo Polideportivo de Salas Bajas.

Los mejores de esta nueva edición fueron Antonio Fraile Ferreiro (Ibercaja Capiscol) con un tiempo de 30:42 y Gema Martín Borgas (Vicky Foods Athletics) con un tiempo de 34:42; 2º Ivan Roade Lago (Adas Cupa) con 30:45 y Alba Sorrigueta Hernández (Image FDR) con 36:52 y 3º completando el podio, Adrián Moro Sánchez (Ibercaja Capiscol) con 30:50 y Ester Rodríguez Sánchez (Escuela Triatlón Salmantina) con 37:05.

Los ganadores de la general (tres primeros en ambos sexos), recibieron además del trofeo 200€, 120€ y 80€, respectivamente. Se entregaron premios también a los dos primeros de las categorías de Veteranos M-35, M-40; M-45; M-50; M-55 y M-60, a los dos primeros universitarios tanto en masculino como en femenino. También fueron premiados, los 7 primeros equipos clasificados.

Al finalizar la carrera absoluta el turno fue para las carreras de los más peques, comenzando con las categorías Sub12 y Sub10 que realizaron una distancia de 1500m, seguidos de los Sub14 y Sub16 que hicieron 2500m, siendo premiados los 3 primeros clasificados de cada categoría.

A todos los participantes a la hora de recoger el dorsal, se les entregó la camiseta conmemorativa, y la organización puso a su disposición avituallamientos tanto a mitad como a final de carrera, duchas, servicios médicos y de fisioterapia.

