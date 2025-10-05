Antonio Fraile y Gema Martín Borgas se imponen en la Carrera Salamanca Ciudad Universitaria

La Universidad de Salamanca, a través de su Servicio de Educación Física y Deportes, celebró su IX edición de la Carrera Popular Salamanca Ciudad Universitaria. La jornada comenzó a las 11:00h con la carrera absoluta, dándose el pistoletazo de salida a todos los participantes, los cuales completaron un circuito de 10km con salida y llegada en el Complejo Polideportivo de Salas Bajas.

Los mejores de esta nueva edición fueron Antonio Fraile Ferreiro (Ibercaja Capiscol) con un tiempo de 30:42 y Gema Martín Borgas (Vicky Foods Athletics) con un tiempo de 34:42; 2º Ivan Roade Lago (Adas Cupa) con 30:45 y Alba Sorrigueta Hernández (Image FDR) con 36:52 y 3º completando el podio, Adrián Moro Sánchez (Ibercaja Capiscol) con 30:50 y Ester Rodríguez Sánchez (Escuela Triatlón Salmantina) con 37:05.

Los ganadores de la general (tres primeros en ambos sexos), recibieron además del trofeo 200€, 120€ y 80€, respectivamente. Se entregaron premios también a los dos primeros de las categorías de Veteranos M-35, M-40; M-45; M-50; M-55 y M-60, a los dos primeros universitarios tanto en masculino como en femenino. También fueron premiados, los 7 primeros equipos clasificados.

Al finalizar la carrera absoluta el turno fue para las carreras de los más peques, comenzando con las categorías Sub12 y Sub10 que realizaron una distancia de 1500m, seguidos de los Sub14 y Sub16 que hicieron 2500m, siendo premiados los 3 primeros clasificados de cada categoría.

A todos los participantes a la hora de recoger el dorsal, se les entregó la camiseta conmemorativa, y la organización puso a su disposición avituallamientos tanto a mitad como a final de carrera, duchas, servicios médicos y de fisioterapia.