Arrepentimiento público de Oriol Riera: "Las palabras no fueron las correctas"

Oriol Riera quiso arrancar la rueda de prensa con el arrepentimiento público por sus palabras del pasado sábado contra sus jugadores. El entrenador unionista habló de "frustración" y también pidió perdón por romper de una patada la puerta de vestuarios del estadio Reina Sofía.

Arrepentimiento. “Quería pedir disculpas a la afición, al socio, al club y a los jugadores que ya se lo pedí el otro día porque las palabras no fueron las correctas. Vienen fruto de la frustración y del querer ganar”.

Palabras con sus jugadores. “Sí. Al final, fruto de la frustración se dicen palabras que no se explican bien. Creemos muchísimos en qué estamos haciendo y quiénes son los actores que lo hacen. Me he equivocado muchas veces en estos años. Al final, se viene de un año difícil y son cosas normales. Está en nosotros generar ese positivismo y están en ello”.

¿Ha pedido disculpas por romper la puerta del Reina Sofía de una patada? “Pedí disculpas a quien las tenía que pedir y fueron aceptadas. La puerta estuvo arreglada al día siguiente. Todos tenemos que pensar en crecer y a pensar en el siguiente partido”.

Puntos fuertes y débiles del Arenteiro. “Hemos visto el partido ante el Arenas y también en otros contextos. Es un equipo que intenta proponer y durante este partido intentó proponer más. Tiene buenos jugadores para correr. Con las últimas altas, vamos a ver quién salta y si son partícipes del partido. Es un equipo que quiere quitar el balón y ser protagonista”.

Bajas para Arenteiro. “Los que estaban con duda van a llegar bien, excepto Juanma y Aarón”.

¿Seguirá con defensa de cinco? “Estamos trabajando. Muchas veces nos obcecamos en qué sistemas utilizamos. Busco las debilidades del rival y atacarlas. Yo no juego con línea de cinco, pero no me gusta definirme con un sistema. Los jugadores están entendiendo mejor la variedad en ataque”.

El fichaje de Damar. “Ha venido bien. Le faltará ritmo de partido. Le conocíamos de otros años y se ha sumado bien. Es un grupo fuerte y el que entra, tiene que entrar con ganas de introducirse”.

¿La valoración de la plantilla? “Las palabras del otro día se malinterpretaron. Podemos ser dominadores y pueden aparecer los jugadores en última línea que marquen la diferencia. Los tenemos, pero tenemos que hacer que se produzcan”.