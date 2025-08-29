El Atlético Carbajosa se refuerza con el americano Jordan Doss

El Atlético Carbajosa ha firmado a su 'mete puntos' para Tercera FEB. El conjunto del alfoz charro incorpora a Jordan Doss. El alero, de 1,98m y 26 años, se caracteriza por su facilidad anotadora

"Procedente del Club Sayago de la liga uruguaya, Doss se ha consolidado como uno de los jugadores más destacados de la competición, donde fue el segundo máximo anotador y elegido en el Quinteto Ideal. Anteriormente, en la Proliga de Portugal, brilló como uno de los 10 mejores anotadores con el Olhanense. Se trata de un jugador versátil y completo, con capacidad para generar puntos tanto desde el perímetro como atacando el aro. A nivel defensivo, aporta intensidad y presencia, promediando más de 2 robos por partido, lo que le convierte en un jugador de impacto en ambos lados de la pista", explican desde el club.

El propio Doss también ha expresado sus primeras palabras como jugador del Atlético Carbajosa: “Estoy muy ilusionado con este nuevo reto. Llego con ganas de dar lo mejor de mí, ayudar al equipo a competir al máximo nivel y hacer disfrutar a la afición con nuestro juego”.

Este supone el sexto fichaje de la temporada, tras los ya confirmados en días pasados de Norman Domingos, Daniel Barroso, Samuel López, Derrick Pizarro y Ekaitz Madinabeitia, y que se suman a las renovaciones de Adri Ramírez, Doudou, Dinis, Carlos Navarro, Jorge Morán y Adri Sánchez.