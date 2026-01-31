El Balonmano Salamanca derrota al Clinisord Maravillas

El Balonmano Salamanca da un paso de gigante hacia la permanencia tras vencer en la pista del Clinisord Maravillas por 27-35. Sergio Nicolás de la Cruz anotó nueve goles y fue el mejor de los charros.

Los salmantinos siempre fueron un punto por delante en el partido y supieron administrar sus rentas cortas para ir rompiendo poco a poco el marcador. Al descanso, el tanteo era de 16-19.

En la segunda mitad, el conjunto de Martín Rechimón ya fue muy dominador del duelo y rompió el partido hasta el 27-25 final.