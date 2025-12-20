Al Balonmano Salamanca se le escapa la victoria ante Horizonte Atlética

La victoria fue esquiva para el Balonmano Salamanca. El equipo charro empató a 33 ante el Horizonte Atlética en el pabellón Río Tormes, pero fue ganando por seis tantos a falta de seis minutos para el final.

La primera mitad fue igualada, pero el equipo de Martín Rechimón tomó una renta de dos goles al descanso (17-15). El inicio de la segunda mitad fue muy bueno del BM Salamanca, que llegó a ponerse 32-26. Sin embargo, los visitantes reaccionaron hasta el 33-33 definitivo.

David García Egido anotó ocho tantos para el equipo salmantino y Sergio Nicolás de la Cruz convirtió seis dianas para los charros, que se quedaron con la miel en los labios.