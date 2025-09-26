Béjar Industrial y Alavés firman un convenio de unión entre los dos clubes

David Pérez, se ha reunido con Abel Ruiz, representante del Club Deportivo Alavés visitando las instalaciones de la Ciudad Deportiva José Luis Compañón

El Béjar Industrial y el CD Alavés han logrado llegar a un acuerdo para firmar un convenio de colaboración que une a los dos clubes. Una firma entre ambas instituciones para mejorar la cantera bejarana y, en un futuro, la posibilidad de que ambos equipos vayan de la mano en el caso de que un jugador destaque.

El acuerdo ya se adelantó a través de las redes sociales, y se ha oficializado durante el pasado fin de semana en la visita realizada por David Pérez a José Luis Compañón.

De este modo, y como ha explicado en redes sociales: “Ambos clubes nos beneficiamos de compartir información, metodologías, instalaciones, asesorías… Seguimos creciendo, seguimos soñando… ¡Gracias a todos por el calor que siempre nos transmitís!”.