El BM Salamanca pierde en un final ajustando en Cantabria

El Balonmano Salamanca no pudo conseguir botín en su viaje a suelo cántabro y cayó por 34-31 ante el Astander en un final de partido igualado.

El choque siempre fue muy competido y con alternativas en la primera parte. Al descanso se llegó con dos tantos de renta para los locales (18-16). La segunda mitad transcurrió por los mismos derroteros y a los cinco minutos finales se llegó con ventaja de dos goles para el conjunto cántabro. Lo intentó el equipo de Martín Rechimón, pero se tuvo que resignar con la derrota.

Camps y David García anotaron ocho tantos cada uno para el Balonmano Salamanca y Sergio Nicolás colaboró con seis goles más. Insuficientes para sumar algo positivo en Santander.