Buen arranque de Carmen Goenaga en el Premier Pádel GNP Acapulco Major

Bea Caldera y la jugadora salmantina forman la pareja número 10 del torneo

Carmen Goenaga, en el Premier Pádel Acapulco
Carmen Goenaga, en el Premier Pádel Acapulco

Buen arranque para Carmen Goegana en el Premier Pádel GNP Acapulco Major. Bea Caldera y la jugadora salmantina parten como pareja número 10 del torneo y comenzaron con un triunfo.

Bea Caldera y Carmen Goenaga superaron a Bellver Fructuoso y la mexicana Dal Pozzo con un marcador de 6/3 y 7/6 en poco más de hora y media de partido.

Ahora, en la ronda de dieciseisavos de final, tendrán un partido duro contra la pareja número 4, formada por la española Ustero y la portuguesa Araujo. El choque tendrá lugar a las 16 horas de México y las 23 horas en España.

También te puede interesar

Lo último

stats