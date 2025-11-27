Buen arranque de Carmen Goenaga en el Premier Pádel GNP Acapulco Major

Buen arranque para Carmen Goegana en el Premier Pádel GNP Acapulco Major. Bea Caldera y la jugadora salmantina parten como pareja número 10 del torneo y comenzaron con un triunfo.

Bea Caldera y Carmen Goenaga superaron a Bellver Fructuoso y la mexicana Dal Pozzo con un marcador de 6/3 y 7/6 en poco más de hora y media de partido.

Ahora, en la ronda de dieciseisavos de final, tendrán un partido duro contra la pareja número 4, formada por la española Ustero y la portuguesa Araujo. El choque tendrá lugar a las 16 horas de México y las 23 horas en España.