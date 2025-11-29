Buen partido y cruel final para el Balonmano Salamanca

El Balonmano Salamanca volvió a quedarse de vacío tras un buen partido ante el BM Arroyo. Los charros perdieron por 32-29 a pesar de llegar empatados a goles a cuatro minutos para el final del duelo.

La primera parte fue muy igualada, pero los charros tuvieron pequeñas rentas de dos goles. Al descanso, empate a dieciséis tantos entre ambos conjuntos. Esta tónica se repitió durante la segunda mitad y, al minuto 56 de encuentro, se llegó con empate a 29 tantos. Fue en ese momento cuando el BM Arroyo cerró su meta y encontró el camino a la victoria hasta el 32-29 final.

David Agúndez anotó ocho tantos y estuvo escoltado por Unai Sanz (6), Sergio Nicolás (5) y Álvaro Carretero (4).