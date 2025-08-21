Buena actuación de La Covatilla – Covaline en la ‘Xamascada Valle de Laciana’

El Club de Esquí La Covatilla - Covaline, ha participado en la IX ‘Xamascada Valle de Laciana’ Campeonatos de Europa de Alpino en Línea, celebrada los días 13-14 y 15 de agosto en la localidad leonesa de Villablino.

En la Xamaskyti Race (trofeo para los más pequeños con participación de varios países europeos), Sara Rodríguez fue cuarta en Slalom, Slalom Gigante y Slalom Paralelo en categoría U11.

En el Campeonato de Europa Slalom Paralelo, la mejor actuación del club charro llegó con el séptimo puesto de Carlos Sánchez Castellano; mientras que en la modalidad Slalom, el propio Carlos Sánchez Castellano fue cuarto y su compañero Alonso López fue séptimo.

Por último, en Slalom Gigante, el trío formado por Carlos Sánchez Castellano, Alonso López y Valeria Sánchez fue noveno, décimo y undécimo en la categoría Childrens.