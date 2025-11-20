La cabeza de la Regional de Aficionados, en un puño

El grupo B de la Regional de Aficionados está muy apretado. En tan solo dos puntos se encuentra el liderato hasta el octavo puesto. El Zamora B es el primer clasificado y La Bañeza está colocado en el puesto número 8 de la tabla.

En esta lucha se encuentran tres equipos salmantinos. El Ciudad Rodrigo es segundo con 18 puntos, el Salamanca CF UDS B marcha cuarto con 17 puntos y el Béjar Industrial es sexto con 16 puntos en su casillero.

Este sábado, el Salamanca CF UDS B recibe al Benavente a las 16:30 horas y, a esa misma hora, el Béjar Industrial visita a La Cistérniga. Por último, el Ciudad Rodrigo buscará el domingo el primer puesto en su partido ante el Laguna.