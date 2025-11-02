Cara y cruz para Salamanca FF y Navega

La séptima jornada de la Tercera RFEF femenina tenía un interesante duelo en el Municipal Vicente del Bosque. El Navega jugó de tú a tú ante el líder Villa de Simancas y cayó por 2-5. Las locales se adelantaron con un tanto de Lucía, pero las vallisoletanas, dirigidas por el salmantino Juanga García, voltearon el duelo en la segunda parte.

El Salamanca Fútbol Femenino sigue segundo tras ganar por 0-1 en casa de la Bovedana. Un tanto de Carlota valió los tres puntos para el equipo de María Gordo, que tuvo que sufrir en un césped en mal estado.

Con siete jornadas disputadas, el Villa de Simancas marcha líder con 21 puntos, tres más que el Salamanca FF. Por su parte, el Navega ha conseguido nueve puntos y es octavo.