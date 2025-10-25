Cara para el Santa Marta y cruz para el Guijuelo en Tercera RFEF

La Unión Deportiva Santa Marta regresó a la senda del triunfo ante el filial del Numancia. Los tormesinos se llevaron los tres puntos en el Alfonso San Casto gracias a un gol de Santos en el minuto 12 de la primera mitad. Aunque el protagonista del choque fue Javi, un niño con ‘piel de mariposa’ que se llevó todos los focos por su simpatía y su ejemplo de superación.

Peor le fueron las cosas al Club Deportivo Guijuelo. Los chacineros pagaron cara su mala primera mitad ante el Almazán y cayeron por 1-0 en La Arboleda. Los de Dani Romo se lanzaron en la segunda mitad a por el empate pero no tuvieron la fortuna necesaria para sumar al menos un punto.

Este domingo llegará el turno para el filial de Unionistas. Los de Gabri de Aller visitan al Palencia, a partir de las doce de la mañana, en La Nueva Balastera.