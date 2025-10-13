Carla Bañuls da la primera victoria al Mirat Team en la Copa de España de Ciclocross

El Salamanca Es Ciclismo consiguió un triunfo en la Copa de España de Ciclocross que se disputó durante el domingo en Pontevedra. Carla Bañuls, en categoría junior UCI, fue la más rápida y se subió a lo alto del cajón para festejar el primer triunfo del Mirat Team.

El equipo charro acudió con las cadetes Laura Solares y Chavela González en el clásico circuito de Marín. La primera de ella se metió en el grupo de cabeza, pero la mala suerte se cebó con ella y la cadena se le salió en dos ocasiones. A pesar de ello, acabó en un meritorio cuarto lugar.

El premio gordo llegaría en la categoría junior UCI. Ahí Carla Bañuls fue la más rápida tras pasar parte de la prueba en solitario y dominando la carrera con firmeza. Y no solo ganó la prueba, sino que también portará el maillot de líder en la próxima prueba puntuable en Amurrio.