La Carrera del Pavo coge velocidad a pedaladas

Octava edición de la Carrera del Pavo. La cita ciclista, que tuvo lugar durante la mañana de este domingo, corrió a cargo del Club Ciclista Promesal, con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca.

La carrera tuvo lugar con un circuito en la zona del cementerio y allí se dieron cita desde participantes de dos años hasta veteranos, ya que no era necesario estar federado para participar en la prueba.

El evento comenzó a las 10:30 horas con un recorrido de dos kilómetros por vuelta y la salida y meta estarán situadas en la avenida de Margarita de Austria. Como novedad, hubo una categoría de disfraces para premiar los ciclistas más originales.