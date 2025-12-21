La Carrera del Pavo coge velocidad a pedaladas
La octava edición de la prueba se desarrolló con un recorrido por la zona del cementerio
Octava edición de la Carrera del Pavo. La cita ciclista, que tuvo lugar durante la mañana de este domingo, corrió a cargo del Club Ciclista Promesal, con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca.
La carrera tuvo lugar con un circuito en la zona del cementerio y allí se dieron cita desde participantes de dos años hasta veteranos, ya que no era necesario estar federado para participar en la prueba.
El evento comenzó a las 10:30 horas con un recorrido de dos kilómetros por vuelta y la salida y meta estarán situadas en la avenida de Margarita de Austria. Como novedad, hubo una categoría de disfraces para premiar los ciclistas más originales.
