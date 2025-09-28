La Catedral de Salamanca y el río Tormes: un marco incomparable para la última regata del Campeonato Regional de Piragüismo de Castilla y León

XXVIII Campeonato Regional de Edad de Piragüismo de Castilla y León en el río Tormes a su paso por Salamanca capital

Salamanca acogió este domingo la novena y última regata del XXVIII Campeonato Regional de Edad de Piragüismo de Castilla y León 2025 en el que compitieron un total de 150 deportistas pertenecientes a 15 clubes de la región, 14 de los cuales son salmantinos vinculados al Club Salamanca Canoe Kayak; entre ellos, figuró Álvaro Alonso, ganador de las últimas ocho ediciones en la categoría de cadete, quien, además, ha destacado en el último Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA) de Sprint.

La prueba, incluida en el calendario oficial de la Federación de Piragüismo de Castilla y León, contó con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca y se celebró tanto en modalidad masculina como femenina, en categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete.

Las regatas se disputaron por sexo y categorías, y comenzaron a las 11:00 horas desde el entorno del puente de Enrique Estevan. El recorrido fue de 1.500 metros en el caso de las categorías inferiores, y hasta 4.500 metros en el caso de los cadetes.