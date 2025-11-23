El Ciudad Rodrigo mantiene el coliderato en Regional de Aficionados

El grupo B de la Regional de Aficionados se cerró este domingo. El Helmántico no tuvo opciones en su visita a La Llanera y cayó por 4-0. Los verdes fueron superados de inicio a fin por La Bañeza, que a la hora de partido ya había anotado sus cuatro goles.

El Ciudad Rodrigo, por su parte, mantiene el liderato con una victoria sufrida por 1-0 ante el Laguna. El tanto de Iván Polo, en el minuto 7, dio los tres puntos al equipo farinato en el Municipal Francisco Mateos.

En lo alto de la tabla, el filial del Zamora y el Ciudad Rodrigo comparten el primer puesto con 21 puntos y suman uno más que el Salamanca CF UDS B.