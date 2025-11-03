El Club Doryoku brilla en la Sector Senior de La Coruña y clasifica para el Campeonato de España.

El Club Doryoku vivió un fin de semana inolvidable en La Coruña durante la Fase Sector Senior de Judo, una de las competiciones más exigentes del calendario nacional. En el evento se reunieron los mejores judokas de Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria, con el objetivo de lograr una de las tres plazas por peso que dan acceso al Campeonato de España Senior, que se disputará el 29 de noviembre en Pinto (Madrid).

El club salmantino firmó un resultado histórico al clasificar a cinco judokas para la fase final. Cuatro de ellos —Elena Casado, Andrea Rodríguez, Adriana Cabezudo y Marcos Vitores— representarán a Castilla y León, mientras que Charlie Antón lo hará con Galicia.

Elena Casado fue la gran protagonista al imponerse en más de 78 kg y proclamarse campeona del sector. Andrea Rodríguez (–70 kg) logró una valiosa plata tras un brillante torneo. En –57 kg, Adriana Cabezudo se llevó el bronce y la clasificación tras un emocionante duelo con su compañera Beatriz Alba. También conquistaron bronce y billete al Nacional Charlie Antón (–60 kg) y Marcos Vitores (–81 kg).

El árbitro salmantino Javi Pablos también participó en la cita, con opciones de ser convocado para la fase final. Además, el club mira ya al Mundial de Veteranos de París, donde competirá Israel del Olmo, doble medallista nacional.