El Club Rítmica Salamanca debuta en la Copa de España de conjuntos absolutos

El Club Rítmica Salamanca, con su conjunto junior absoluto, debutó a nivel nacional en la tercera fase de la Copa de España, celebrada en Castellón el 23 de noviembre.

El equipo charro llevó a cabo un ejercicio de gran nivel, demostrando un notable progreso técnico y artístico, lo que les permitió obtener una 15ª posición en su primera participación dentro de esta fase de la Copa.

"Desde el club valoramos muy positivamente el trabajo de las gimnastas y destacamos su constante evolución a lo largo de la temporada. Esta competición ha supuesto la última prueba preparatoria de cara al próximo Campeonato de España, para el cual el conjunto continúa afinando detalles y consolidando su trabajo. El club quiere felicitar a las gimnastas y a su equipo técnico por el esfuerzo, la dedicación y el compromiso mostrados", explican desde el club charro.