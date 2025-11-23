Cristofer Regalado y María José Carpio logran el triunfo en la Jamón Veloz

La decimotercera edición de la prueba tuvo lugar durante la mañana de este domingo en Guijuelo

Cristofer Regalado se impone en la XIII Jamón Veloz | J.CASTRO

La Jamón Veloz volvió a tomar protagonismo en Guijuelo. La decimotercera edición de la prueba congregó a centenares de participantes en la villa chacinera y tuvo un sentido recuerdo a Gemma Merino.

A las once de la mañana comenzaron las carreras menores para disfrute de los más pequeños y, una hora después, se dio el pistoletazo de salida a la carrera popular.

El más rápido en llegar a la meta fue Cristofer Regalado, que paró el cronómetro con un tiempo de 13:06 y estuvo acompañado en el podio por Roberto Rubén Jiménez y José Antonio Hernández.

En féminas, la ganadora fue María José Carpio con una marca de 16:22. En segunda posición llegó Casty Garcia (16:52) y tercera fue María Lourdes Gómez (18:49).

