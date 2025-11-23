Cristofer Regalado y María José Carpio logran el triunfo en la Jamón Veloz

La Jamón Veloz volvió a tomar protagonismo en Guijuelo. La decimotercera edición de la prueba congregó a centenares de participantes en la villa chacinera y tuvo un sentido recuerdo a Gemma Merino.

A las once de la mañana comenzaron las carreras menores para disfrute de los más pequeños y, una hora después, se dio el pistoletazo de salida a la carrera popular.

El más rápido en llegar a la meta fue Cristofer Regalado, que paró el cronómetro con un tiempo de 13:06 y estuvo acompañado en el podio por Roberto Rubén Jiménez y José Antonio Hernández.

En féminas, la ganadora fue María José Carpio con una marca de 16:22. En segunda posición llegó Casty Garcia (16:52) y tercera fue María Lourdes Gómez (18:49).