Un golazo de Razvan da los tres puntos a la UD Santa Marta

Los tormesinos se afianzan en la zona de playoff a Segunda RFEF

Piña de los jugadores UD Santa Marta

Tres puntos más para un Santa Marta que se afianza en los puestos de playoff a Segunda RFEF. Los tormesinos vencieron por 0-1 al Colegios Diocesanos con un golazo de Razvan en el minuto 60.

La Unión Deportiva Santa Marta saltó al césped con Saldaña en la portería; Diego Alonso, Antonio David, Razvan y Coque en defensa; Alonso, Cascón y Santos en la medular; y arriba con Galván, Collado y Gabi.

La primera parte tuvo pocas ocasiones. Pero, a la hora de partido, Razvan marcaba un golazo para poner por delante a la UD Santa Marta. En el descuento, los tormesinos pudieron matar el partido con un penalti. Lo falló Chopi. Por suerte, no le hizo falta a los tormesinos para lograr los tres puntos. El pitido final dejó el 0-1 para la UD Santa Marta y la victoria ya está en el casillero de los del San Casto.

Para el domingo quedarán los encuentros de Unionistas B y el Guijuelo. El filial blanquinegro busca su primer triunfo de la temporada y recibe al Atlético Bembibre a las 12 horas en Las Pistas.

El Club Deportivo Guijuelo cerrará la quinta jornada con su encuentro ante la Arandina. El envite dará inicio a las 17 horas en el Municipal Luis Ramos.

