Dani Montes tira del ataque del Salamanca Fútbol Sala

El Salamanca Fútbol Sala marcha en cuarta posición del grupo 1 de la Segunda B. El equipo dirigido por Chema Sánchez está en puestos de playoff y quiere acabar el año en la zona de privilegio. Para ello, tendrá que ganar este sábado, a las 18:30 horas, en la pista del 5 Coruña FS.

Uno de los nombres propios del equipo es Dani Montes. El pívot es el máximo goleador del equipo y el segundo máximo artillero de la competición con dieciocho goles en los trece partidos que ha disputado. Es decir, una media de 1,38 tantos por partido disputado.

El equipo charro ha metido 67 tantos en lo que va de temporada y Dani Montes ha marcado 18 de ellos, más de un cuarto de los goles del equipo tienen su sello.