Daniela Cidoncha se coloca segunda en el ranking nacional de judo

El Judo Club Salamanca acudió a Avilés con un equipo formado por 4 judokas, dos en la categoría cadete y otros dos en la categoría junior. El Villa de Avilés es uno de los torneos más multitudinarios y exigentes de la temporada, reuniendo en esta edición a más de 1.700 judokas entre todas las categorías.

En categoría cadete destaca la actuación de Daniela Cidoncha en -70kg, que tras vencer con autoridad a las representantes de La Rioja, Castilla y León y Aragón, solo cedió ante la judoka portuguesa en una final muy disputada.

Con el bronce conseguido en la Supercopa de España de Santander, el séptimo puesto en la Supercopa de España de Vigo y la plata en el Villa de Avilés, la judoka salmantina se aúpa a la segunda posición del ranking nacional, lo que le daría ahora mismo plaza directa para participar en el Campeonato de España.

Por otro lado, Diego Martín Pisot en la categoría de -66 kg disputó tres combates que seguro le servirán para seguir cogiendo experiencia y mejorar para próximas citas.

En categoría junior, tanto Mario de Pedro en -73 kg como Luisa Hernández en -63 kg, pese a la buena actitud y estado de forma con la que acudían a la cita, no lograron cuajar una buena competición. Sin duda, sumar combates y experiencia en este tipo de torneos les hará afrontar con más garantías próximos compromisos.