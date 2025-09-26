Derbi charro entre UD Santa Marta y Unionistas B en Tercera RFEF

La cuarta jornada del grupo octavo de Tercera RFEF vuelve a contar con un derbi charro. Si la pasada jornada se veían las caras el Guijuelo y la UD Santa Marta en el Municipal Luis Ramos; este sábado se jugará el Santa Marta – Unionistas B en el Alfonso San Casto. El balón comenzará a rodar a las 17 horas del sábado.

Los de Mario Sánchez llegan a la cita con siete puntos de nueve posibles y con un bagaje de seis goles a favor y dos en contra. Por su parte, los de Gabri de Aller no han ganado y han conseguido dos puntos en tres encuentros disputados.

El Club Deportivo Guijuelo marcha en séptima posición. Los chacineros han ganado un duelo y han empatado dos en el arranque de la Tercera RFEF. Este domingo, a las 17 horas, los de Dani Romo buscarán la victoria en casa del Atlético Bembibre (tercer clasificado).