El derbi entre el Guijuelo y el Santa Marta, plato fuerte de la Tercera RFEF

La tercera jornada del grupo octavo de la Tercera RFEF tiene como plato fuerte el derbi salmantino. El Club Deportivo Guijuelo y la Unión Deportiva Santa Marta se ven las caras este sábado en el Municipal Luis Ramos. El partido dará inicio a las 18 horas.

Los tormesinos llegan como segundos clasificados con seis puntos de seis posibles; mientras que los chacineros aguardan a su rival también en puestos de playoff, pero con cuatro puntos en el casillero.

Los dos equipos se vieron las caras en la Copa RFEF en pretemporada. Los chacineros ganaron por 0-1 en el San Casto con un tanto de Álex García en el minuto 82.

También jugará el filial de Unionistas. Los de Gabri de Aller han arrancado la Tercera RFEF con dos empates. Ahora, reciben a La Virgen del Camino en Las Pistas (sábado a las 17 horas).