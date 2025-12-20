Derrota del Salamanca Rugby Club

El Salamanca Rugby Club cerró su año 2025 con una derrota por 16-35 ante León Rugby en la Ciudad Deportiva de La Aldehuela. Los rojinegros necesitan las vacaciones tras tres derrotas seguidas.

El conjunto salmantino se encuentra en la sexta posición de la tabla y cuenta con once puntos en su casillero. Los de Pedro de Castro quieren dar un paso adelante en la vuelta de las vacaciones.

El fin de semana del 10 de enero, el equipo charro se verá las caras con El Salvador C en La Aldehuela.