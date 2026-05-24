Mucha diversión en la decimosegunda edición del Cross Popular Villamayor ASPACE
La Plaza de España de la localidad armuñesa sirvió como epicentro de la prueba durante la mañana de este domingo
Villamayor acogió un año más el Cross Popular ASPACE, que este año alcanzó su edición número doce. Durante la mañana del domingo se disputaron diferentes pruebas con salida y llegada en la plaza de España de Villamayor.
La prueba contó con cuatro modalidades diferentes, con características distintas, adecuadas a cada participante. ‘Caminando’ fue la primera de las pruebas, con salida a las 10:00 horas, para recorrer 5,6 km.
A las 10:30 horas se inició la Carrera Cross con una distancia de 8,5 km. Más tarde, a las 11:40 horas, comenzó la Carrera de Movilidad Reducida de 300 metros. A las 12:00 horas se celebraron varias carreras de niños y niñas, sobre una distancia de entre 150 y 900 metros.
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