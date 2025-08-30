Divertida décima edición del circuito Conectando Pueblos
Sardón de los Frailes, Monleras y Manzano fueron protagonistas de esta nueva edición
Las localidades salmantinas de Monleras, El Manzano y Sardón de los Frailes, celebran con gran éxito y aceptación, una nueva edición del Circuito Conectando Pueblos, la mañana del sábado 30 de agosto. Dicha prueba, ha estado organizada por los cinco pueblos del Bajo Tormes –Almendra, El Manzano, Monleras, Sardón de los Frailes y Villaseco de los Reyes.
A las 10:30 horas, se dio comienzo a la gran jornada deportiva y familiar, con la prueba de BTT, sobre una distancia de 8km. La salida fue desde la localidad de Monleras, con llegada a El Manzano.
A las 11:45h, se dio la salida a la prueba de carrera a pie, con una distancia de 1200m aproximadamente, con salida y llegada en El Manzano.
Para finalizar, se llevó a cabo en las piscinas Municipales de Sardón de los Frailes, la prueba de natación, en la que todos los participantes realizaron un largo de 25m.
Los mejores en completar las tres pruebas han sido Abel García Simón (MONLERAS) con 572 puntos y Ania Delgado Vicente (MONLERAS) con 542 puntos; en 2ª posición quedaron Diego Alaminos Calvo (MONLERAS) con 571 puntos y Eva Del Rey De Cabo (ALMENDRA) con 530 puntos y en 3ª posición, completando el podio quedaron, Hector Bajo Hernandez (ALMENDRA) con 569 puntos y Marta Garcia Sanchez (MONLERAS) con 489 puntos.
Todos los participantes recibieron la camiseta conmemorativa y como colofón final a esta gran mañana de convivencia, se llevó a cabo una gran comida, finalizando con un gran sorteo de regalos.
También te puede interesar
Lo último