Elena Zarzoso, del Club de Tiro Olímpico Salamanca, se proclama campeona de España en pistola libre 50 metros

Los deportistas del Club de Tiro Olímpico Salamanca en la semana Las Gabias, Granada

Los deportistas del Club de Tiro Olímpico Salamanca tuvieron un exitoso fin de semana en Las Gabias, Granada, a pesar del cansancio y el calor, logrando excelentes resultados en el Campeonato de España de Armas Olímpicas.

La gran protagonista fue Elena Zarzoso, quien se proclamó campeona de España en la modalidad de pistola libre 50 metros. Zarzoso, con una destacada actuación, también obtuvo el sexto lugar en la categoría de pistola 10m dama y el noveno puesto en pistola deportiva.

El equipo salmantino de pistola 10 metros, conformado por José Carlos Borrego, Elena Zarzoso y Gloria Sánchez, consiguió un meritorio segundo puesto en la clasificación por equipos.

El desempeño del club, liderado por el técnico y entrenador Rubén Sánchez, fue notable en las distintas competiciones: