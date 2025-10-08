Elena Zarzoso logra dos medallas en el Campeonato de España de armas deportivas

Los deportistas del Club de Tiro Olímpico Salamanca en la semana Las Gabias, Granada

La localidad granadina de Las Gabias acogió durante este fin de semana el Campeonato de España de Armas Deportivas. Y hasta allí acudió la deportista charra Elena Zarzoso.

La salmantina, que pertenece al Club Tiro Olímpico Salamanca, logró el segundo puesto en Pistola Velocidad 10m, el tercer puesto en Pistola Fuego Central y fue quinta en Pistola 9mm.

Además, desde el club lamentan que Elena Zarzoso no pudiese entrenar desde el 17 de septiembre al mantener la Delegación de Tiro Olímpico de Salamanca el campo de tiro de El Pradillo cerrado.

Por último, la joven Gloria Sánchez ya está en Budapest para participar hasta el domingo en la final de equipos 10m de la European Youth League en representación de España.