Empates de Unionistas B y Guijuelo en la Tercera RFEF

El filial de Unionistas abría la jornada en Tercera RFEF y lo hizo con un empate a uno en Las Pistas ante el Almazán. Los charros se adelantaron en el minuto 26 con un tanto de José Manuel. Sin embargo, los sorianos igualaban al cuarto de hora de la reanudación para llevarse un punto de Salamanca.

El Guijuelo empató a uno en el Municipal Luis Ramos ante el Mojados. No fue un partido de fútbol, sino que se jugó en una piscina. El balón apenas corría y los charcos imposibilitaban que el balón rodase en varias zonas del campo. Los visitantes se adelataron a los tres minutos de la segunda parte y fue Rober García, a servicio de Mesfín, el que empataba el partido. En los compases finales del encuentro, el colegiado expulsó con roja directa al técnico local Dani Romo.

Para el domingo quedará el choque de la UD Santa Marta. Los de Mario Sánchez tendrán un envite complicado ante el Atlético Tordesillas en Las Salinas. Los vallisoletanos jugaron un gran partido ante el Burgos en Copa del Rey entre semana y cayeron en la prórroga. El balón rodará a partir de las 16:15 horas.