El equipo cadete de Promesal cierra la temporada con victoria individual y por equipos en la Vuelta a Álava Cadete

El equipo cadete del Club Ciclista Promesal, ha puesto un broche de oro a la temporada con una doble victoria en la Vuelta Álava, que se ha disputado durante los dos últimos fines de semana. Los jóvenes ciclistas salmantinos se han proclamado campeones tanto en la clasificación general individual, con Eneko Ruedas, como en la general por equipos.

El éxito comenzó en la jornada inaugural con una destacada victoria en la contrarreloj por equipos, que situó a Eneko Ruedas como líder de la clasificación individual. Al día siguiente, el equipo mostró su solidez y trabajo en conjunto para defender el maillot de líder. En esta etapa, Sergio Filipe Rodrigues logró una meritoria tercera posición, colocándose también en la cima de la clasificación por puntos.

El segundo fin de semana, el objetivo principal del equipo era mantener el liderato. Eneko Ruedas demostró su calidad al infiltrarse en una fuga numerosa que llegó hasta la meta, asegurando un valioso cuarto puesto que reforzó su posición en la general.

Finalmente, en la última jornada, Eneko Ruedas no dio opciones a sus rivales, consolidando su liderazgo y alzándose con la victoria final de la Vuelta Álava 2025. Este triunfo individual es un hito para el joven ciclista y para el club.

Pero el éxito no fue solo personal. El equipo de Salamanca se afianzó en el primer puesto de la clasificación por equipos, demostrando que su fuerza reside en la unión y el esfuerzo conjunto. Este doblete es el colofón perfecto a una temporada de gran rendimiento para los cadetes salmantinos.