La Escuela Luo Fu Shan viaja con diez alumnos a Fuenlabrada
Como árbitro también acudirá en la expedición salmantina Sifu Roberto Rodríguez Carrasco
La Escuela Luo Fu Shan acudirá con diez participantes al décimo Open de Fuenlabrada. La cita, que se disputará este sábado, contará con 340 atletas de 7 países y casi 40 clubes de todas las categorías y edades.
El equipo charro irá con diez competidores y tres de ellos serán debutantes: Álex, Mateo y Marc, de 12, 11 y 8 años respectivamente. El más pequeño de todos será Adrián, de tan solo cuatro años, que disfruta de su segundo campeonato y compite en combate y en formas con el palo.
Además, Sifu Roberto Rodríguez Carrasco acudirá al campeonato como árbitro.
