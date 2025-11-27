La Escuela Luo Fu Shan viaja con diez alumnos a Fuenlabrada

La Escuela Luo Fu Shan acudirá con diez participantes al décimo Open de Fuenlabrada. La cita, que se disputará este sábado, contará con 340 atletas de 7 países y casi 40 clubes de todas las categorías y edades.

El equipo charro irá con diez competidores y tres de ellos serán debutantes: Álex, Mateo y Marc, de 12, 11 y 8 años respectivamente. El más pequeño de todos será Adrián, de tan solo cuatro años, que disfruta de su segundo campeonato y compite en combate y en formas con el palo.

Además, Sifu Roberto Rodríguez Carrasco acudirá al campeonato como árbitro.