Etapa nocturna en la Liga de Cross de Cabrerizos

La etapa nocturna de la Liga de Cross de Cabrerizos siempre es una de las más esperadas. Durante la noche del sábado, los atletas se colocaron el frontal en la cabeza para disfrutar de la tercera etapa.

A las siete de la tarde se procedió al encendido de frontales y posteriormente se dio la salida a los corredores. Pablo López, de la Escuela de Triatlón Salmantina, fue el más rápido con un tiempo de 37:59. Estuvo acompañado en el podio por Óscar Herrero y Alberto Marcos.

En categoría femenina, la ganadora fue Verónica Sánchez Romero con un tiempo de 42:41, mientras que Ester Rodríguez fue segunda y Beatriz Hernández fue tercera.