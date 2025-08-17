Éxito deportivo y solidario en la IV Carrera Popular de Morasverdes

Morasverdes vivió este domingo 17 de agosto una auténtica fiesta del deporte y la solidaridad con la celebración de su IV Carrera Popular, organizada por el Excmo. Ayuntamiento de la localidad con la colaboración de la Diputación de Salamanca y distintas entidades y casas comerciales. La prueba tuvo un marcado carácter solidario, destinando los beneficios a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

La jornada arrancó a las 9:30 horas con la marcha andarina, en la que los participantes recorrieron cerca de 4 kilómetros en un ambiente festivo. Quince minutos después, a las 9:45, se dio la salida a la carrera absoluta de 10 kilómetros. El primero en cruzar la meta fue José Antonio Gómez de Arriba (Bidasoa Atletiko Taldea) con un tiempo de 34:51, seguido por Alberto Bravo Sánchez (38:01) y Héctor Sánchez Casado (38:57). En categoría femenina, la victoria fue para Ester Rodríguez Sánchez (Escuela Triatlón Salmantina) con 40:54, completando el podio Verónica Rodríguez Hernández (44:14) y María González Alonso (46:37).

Posteriormente fue el turno de las categorías menores, donde los más pequeños disfrutaron de diversas pruebas adaptadas a su edad. Los prebenjamines recibieron medallas por su participación, mientras que en el resto de categorías se premiaron a los tres primeros clasificados.

La organización repartió premios en metálico, obsequios y una camiseta conmemorativa para todos los inscritos. Como colofón, participantes y acompañantes compartieron una gran paella popular en las Piscinas Municipales, cerrando una jornada que unió deporte, convivencia y solidaridad en Morasverdes.