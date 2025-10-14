Éxito rotundo de Élite Salamanca en la segunda fase de la Kickboxing Stars League en Arganda del Rey

La segunda fase de la Kickboxing Stars League, celebrada este pasado fin de semana en Arganda del Rey (Madrid), dejó un balance muy positivo para Élite Salamanca, que comenzó la temporada con un desempeño sobresaliente en el circuito nacional compuesto por tres sedes.

Los deportistas del equipo demostraron un alto nivel técnico y competitivo, aplicando en la competición todo lo entrenado durante las últimas semanas. Además, se destacó su compañerismo y apoyo mutuo, valores que reforzaron la cohesión del grupo y la calidad de su actuación.

Entre los resultados más relevantes se encuentran:

Senior: Laura Cortés Martín, oro en Light Contact -50 kg y plata en Point Fight -60 kg.

Junior: Eduardo Cortés Martín, oro en Light Contact -69 kg y plata en Point Fight -69 kg; Unai Tendero Amores, bronce en Point Fight -69 kg; Sergio Martín Bernal, bronce en Kick Light -69 kg.

Old Cadet: Aleix Aparicio Granados, doble oro en Point Fight y Light Contact -63 kg.

Young Cadet y Beginner: Adriana Sánchez Montero, doble oro en +47 kg; Hugo González Ramos, oro en -47 kg; Martina Villar, oro en -37 kg; Vera Rodríguez Calderón, oro en -42 kg; Hugo Bernal Martín, plata en -37 kg; Marcos Zabulon Gil-Cacho, bronce en -37 kg; Aimar Aparicio Granados, plata en Light Contact +47 kg y quinto en Point Fight +47 kg.

En total, el club obtuvo 16 medallas —9 de oro, 4 de plata y 3 de bronce— reflejando el esfuerzo, la constancia y la dedicación de todos sus integrantes, consolidando así su proyección en el panorama nacional del kickboxing.