Ferreiro y Montero llegan cedidos a Unionistas de División de Honor

Después de varios meses de negociaciones, la situación de Ferreiro y de Montero ya se ha esclarecido. La Unión Deportiva Santa Marta y Unionistas han llegado a un acuerdo para que ambos jugadores lleguen cedidos al equipo de División de Honor del club blanquinegro.

En un primer momento, el club del Alfonso San Casto permitió que ambos jugadores se ejercitasen a las órdenes de Raúl Fuentes en los anexos al Reina Sofía y participasen en los encuentros amistosos.

Ahora, según ha podido confirmar SALAMANCA24HORAS, tanto el portero como el mediocentro se incorporan a Unionistas en calidad de cedidos para jugar la División de Honor juvenil.