Gabri Palmero se pierde dos partidos con Unionistas

Unionistas perderá a uno de sus laterales izquierdo, Gabri Palmero, para las jornadas 7 y 8 de la competición. Por lo tanto, Mario Simón se quedará con Raúl Prada como único ‘3’ en la plantilla.

El próximo 9 de octubre, Palmero jugará con Malasia en el estadio nacional de Lao y el 14 de octubre en el estadio Bukit Jalil. Además, cuando se incorpore para la octava jornada de la competición, el lateral izquierdo no podrá jugar ante el Tenerife por la ‘cláusula del miedo’.

Por lo tanto, en el mejor de los casos, Palmero volvería a estar disponible para su técnico en el duelo de la novena jornada ante el Lugo.