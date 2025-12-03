Un ‘gigante’ Perfumerías Avenida tumba a Valencia Basket

Fue el Perfumerías Avenida de las grandes noches. El que mira de tú a tú a los más grandes de Europa y genera gestas mágicas. Jugó contra Valencia Basket. También ante un arbitraje que siempre fue desfavorable. Y ganó. Una canasta de Iyana Martín a cuatro segundos para el final fue definitiva para el 58-57 final.

Iyana, Vilaró, Spreafico, Djaldi-Tabdi y Cave fue el quinteto azulón. ¡Y cómo empezó! La capitana encabezaba el ataque charro con un lanzamiento de cuatro metros, Cave ponía el 4-2 ante Fam y Vilaró se levantaba desde la línea de triples para hacer el 7-2. Dos minutos. Y Rubén Burgos paraba el choque para evitar males mayores.

El tiempo muerto cortó la fluidez del ataque charro e hizo que Valencia Basket fuese encontrando puntos cómodos en la pintura con Fam y Fiebich. Una canasta de Leti Romero ante Arrojo ponía de nuevo por delante a las naranjas (9-10).

La reacción charra llegó con las canastas de Meyers y Djaldi-Tabdi para cerrar el primer cuarto con 13-10 ante un Valencia Basket al que no señalaron ni una falta en contra en los diez minutos iniciales.

La primera falta de Valencia llegó en el ecuador del segundo acto y fue aplaudida, con mucha sorna, por toda La Marea Azul con gritos de “MVP” al trío arbitral. Pero para entonces Valencia Basket ya había retomado la ventaja Valencia con un triple de Cassas y una canasta de Leti Romero. Instantes después, tras unos pasos clarísimos de Buenavida, los colegiados señalaron una más que dudosa falta de tiro de Iyana. Y Würzburg explotó al grito de “fuera, fuera”. No era para menos.

Se levantó Avenida, enrabietado por la toma de decisiones de los colegiados, de la mejor forma posibles. Dos triples de Spreafico y otros dos Iyana, el último sobre la bocina, para poner el 27-21 en el luminoso al descanso.

Si fue increíble lo vivido con el trío arbitral en los veinte primeros minutos, lo siguiente fue mucho peor. No hubo por dónde cogerlo. Los árbitros cargaron a Iyana con la tercera falta por una técnica y después no quisieron ver una clamorosa falta sobre Vilaró en el ataque de Avenida ni cómo Alexander arrolló a Meyers en la otra zona. Montañana, tremendamente caliente, tuvo que pedir tiempo muerto con 31-33.

Pero hubo mucho más. Falta de Zellous y nueva técnica. Tal era el descontrol arbitral que estuvieron a punto de darle dos tiros a Valencia Basket en una falta de fondo (31-36). Con Avenida completamente fuera del partido, los triples de Leti Romero, Araújo y Lekovic ponían con doce puntos arriba a las visitantes (33-45).

Contra todo y contra todos fue Avenida al acto final. Un triple de Iyana bajaba la desventaja de diez puntos y Rubén de Burgos pedía tiempo muerto con seis minutos para el final (41-50).

Pero si algo tiene el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez es magia. Perfumerías Avenida nunca dejó de creer. Solo así se entiende lo sucedido. Con 46-54 y el reloj agotándose, Iyana tomó el mando del partido y dejó claro porque es el presente del baloncesto nacional. La asturiana anotó, penetró y decidió el choque. Un dos más uno y un triple seguidos cambiaban el 50-57 por el 56-57. El balón era de Valencia Basket pero Fiebich no lo puso en juego en los cinco segundos reglamentarios. Ahí apareció Iyana para anotar a cuatro segundos para el final y poner por delante a las charras. La última defensa fue de las más de tres mil almas del pabellón. El bocinazo final se celebró un título. No es para menos. Es la liberación de un equipo que ganó contra todo.