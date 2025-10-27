Gloria Sánchez conquista el oro en el Campeonato de España y el bronce en la Copa Ibérica de tiro olímpico

La tiradora salmantina Gloria Sánchez continúa acumulando éxitos en el mundo del tiro olímpico. Durante las competiciones celebradas desde el día 23, que reunieron en una misma sede la Copa Ibérica y el Campeonato de España de Jóvenes Promesas en las modalidades de pistola y carabina, la deportista del Club Tiro Olímpico Salamanca volvió a demostrar su talento y proyección deportiva.

En el Campeonato de España de Jóvenes Promesas, Sánchez se proclamó campeona nacional en la categoría Pistola Cadete Femenino, confirmando nuevamente su dominio en esta especialidad. Su precisión, concentración y regularidad a lo largo de la prueba le permitieron imponerse con autoridad frente al resto de participantes y hacerse con la medalla de oro.

La salmantina compitió también en la Copa Ibérica, una exigente competición internacional en la que participaron tiradores de diferentes comunidades autónomas y países de la península. En este caso, Gloria se enfrentó al reto de competir en una categoría superior a su edad, Junior Femenino, demostrando una vez más su carácter competitivo. Su actuación fue premiada con una medalla de bronce, un resultado especialmente meritorio por el nivel de la prueba y la experiencia de sus rivales.