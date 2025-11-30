Dos goles de Javi Delgado allanan la victoria del Salamanca CF UDS

El Salamanca CF UDS consiguió una victoria justa y de mínimo esfuerzo ante el Burgos Promesas en el estadio Helmántico. Un doblete de Javi Delgado y un gol en las postrimerías del partido dejaron los tres puntos en casa (3-1).

El once titular del Salamanca CF UDS estuvo formado por Leo Mendes en portería; Parra, Pulpón, Casado y Marotías en defensa; Lara y Cristeto en el doble pivote; y Aimar, Mancebo y Dani Hernández por detrás de Javi Delgado.

La primera parte tuvo poco ritmo y un juego lento. Tampoco le hizo mucha falta más al Salamanca CF UDS, la endeblez defensiva del Burgos Promesas hizo el resto. Javi Delgado, con dos goles en cuatro minutos, allanó el camino a la victoria. En el primero, con un chut desde la frontal que entró ajustado al poste; en el segundo, por debajo de las piernas del portero. La mala noticia fue la lesión de Dani Hernández en el cuarto de hora inicial.

La segunda mitad comenzó con una clara ocasión de Cristeto, que se topó con las manos del portero rival. Sin embargo, a veinte minutos para el final, el Burgos Promesas recortó diferencias en una mala salida de Leo Mendes y puso picante al partido.

El duelo estaba frío y anodino. Para colmo, el debut de Davo no pudo ser más amargo con su lesión en los compases finales del choque. Con 10, Lara aprovechó el enésimo regalo de la débil defensa burgalesa para establecer el 3-1 a placer en el descuento. El Salamanca CF UDS, en playoff.