Gran goleada del Salamanca Fútbol Sala

El Salamanca Fútbol Sala logró una imponente goleada en el pabellón de La Alamedilla. Los charros vencieron por 12-0 al Laviana FS con una exhibición ofensivo.

Los de Chema Sánchez fueron superiores de inicio a fin con dobletes de Dalmiro, Yayo, Cristian y Heras y tantos de Ballano, Ángel, Barbón y el canterano Sergio.

El Albense FS realizó un buen partido, aunque se vuelve de vacío ante el Leis Pontevedra FS. Los locales se llevaron la victoria por 3-2. Los albenses se adelantaron con un tanto de Jorge Blázquez a los dos minutos de la segunda parte, pero en tres minutos vieron cómo los locales se ponían 3-1. Recortó diferencias Álvaro Caminero, pero no llegó el tanto del empate.