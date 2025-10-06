El guijuelense Kike Nieto logra el pase a la final nacional tras una brillante actuación en Langreo

El pasado viernes se celebró en el Palacio de los Deportes Juan Carlos Beiro de Langreo (Asturias) la II Fase de la liga nacional de Kárate, cita que reunió a competidores de toda España con el objetivo de lograr su clasificación para la gran final prevista en diciembre en Tenerife.

El representante en la categoría Máster 35/40 participó en el tatami número cinco, iniciando su participación a las 17:15 horas. Tras superar combates de gran exigencia, consiguió la medalla de bronce y, con ello, su billete directo para la final nacional, donde se definirá el título de Grand Winner.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la semifinal, en la que volvió a encontrarse con el mismo rival al que se había enfrentado previamente en la final del Campeonato de España. El combate resultó intenso y muy disputado, con un ajustado desenlace de 1-4 que, aunque supuso la derrota, evidenció el alto nivel competitivo del karateca.

Con este resultado, el deportista afronta la recta final de la temporada con la motivación de luchar por el máximo galardón en Tenerife, consolidando su trayectoria en una de las ligas más exigentes del panorama nacional.