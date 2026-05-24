El Guijuelo manda a la lona al Santa Marta y prosigue su camino hacia la Segunda RFEF

El Club Deportivo Guijuelo se llevó la eliminatoria ante la UD Santa Marta. Los chacineros vencieron por 2-0 al equipo tormesino en el Municipal Luis Ramos. Álex García y Hugo García, en dos minutos, rompieron la eliminatoria.

La primera parte estuvo marcada por los nervios de ambos conjuntos. Poco fútbol, poco juego y los dos esperando un fallo del rival. Tuvo un punto más el Santa Marta, con Galván protagonista en el verde y viendo cómo el Guijuelo no tenía reparo en cortar sus progresiones.

La ocasión más clara del Guijuelo llegó a los treinta minutos con un chut de Kike López desde dentro del área que repelió de puños Saldaña; mientras que el Santa Marta tuvo una ocasión clara en un robo de Collado, que llegó a área local y disparó ligeramente desviado.

Tras el paso por los vestuarios, el Guijuelo salió con mayor vitalidad. Rodrigo Hernando dio entrada a Hugo García por Kike López en el costado izquierdo de su ataque y Dani Sánchez, con dos latigazos desde fuera del área, estuvo a punto de adelantar a los chacineros.

El Santa Marta daba un paso adelante en el verde y tomaba el control del partido. Pero cuando más empezaba a incomodar el equipo de Mario Sánchez en campo rival, el Guijuelo se adelantaba en el marcador. Dani Sánchez centra desde la derecha, el balón se pasea por el área y Flórez, desde el otro costado, servía el 1-0 al delantero Álex García.

El tanto tumbó al Santa Marta, que encajó el segundo solo dos minutos después. Un centro de Dani Sánchez desde la derecha lo despeja mal Puyi, Saldaña salva ‘in extremis’ y Hugo García remacha en boca de gol (2-0). Los chacineros siguen su camino hacia la Segunda RFEF; el Santa Marta se despide del sueño.