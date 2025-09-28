El Guijuelo remonta ante el Atlético Bembibre

El Club Deportivo Guijuelo se coloca cuarto en Tercera RFEF tras remontar en el campo del Atlético Bembibre. Los chacineros ganaron por 1-2 y suman tres puntos clave en la competición.

Los locales se adelantaban a los nueve minutos de juego, pero Kinateder igualaba a los veinte minutos tras aprovechar un largo saque de banda. Con 1-1, el Guijuelo creció en el campo.

Álex García rondó el gol en la segunda mitad. Pero fue Alberto Martín, pasada la hora de partido, el que remachaba un balón a la red y ponía el 1-2 en el tanteador.

El Guijuelo supo sobrevivir en los minutos finales y Kike López regresó a un terreno de juego meses después de su lesión.