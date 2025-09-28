El Guijuelo remonta ante el Atlético Bembibre
Los goles de Kinateder y Alberto Martín ponen cuarto al equipo de Dani Romo
El Club Deportivo Guijuelo se coloca cuarto en Tercera RFEF tras remontar en el campo del Atlético Bembibre. Los chacineros ganaron por 1-2 y suman tres puntos clave en la competición.
Los locales se adelantaban a los nueve minutos de juego, pero Kinateder igualaba a los veinte minutos tras aprovechar un largo saque de banda. Con 1-1, el Guijuelo creció en el campo.
Álex García rondó el gol en la segunda mitad. Pero fue Alberto Martín, pasada la hora de partido, el que remachaba un balón a la red y ponía el 1-2 en el tanteador.
El Guijuelo supo sobrevivir en los minutos finales y Kike López regresó a un terreno de juego meses después de su lesión.
