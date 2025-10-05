El Guijuelo vence a la Arandina con goles de Cristóbal y Hugo García

Tres puntos más para un Guijuelo que asegura su puesto en la zona de playoff a Segunda RFEF. Los chacineros vencieron por 2-0 a la Arandina en el Municipal Luis Ramos.

A los trece minutos, Cristóbal aprovecha sus 200 partidos para festejarlo con un gol que abría el marcador. Con 1-0, el Guijuelo estuvo más cómodo en el terreno de juego y pudo hacer el segundo por medio de Alberto Martín, pero el colegiado anuló el tanto.

Tras el descanso, el Guijuelo tuvo ocasiones, pero tardó en cerrar el partido. Hugo García, a falta de once minutos, marcaba el definitivo 2-0 para dejar los tres puntos en casa.